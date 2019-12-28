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28 декабря 2019, суббота, 22:15 24
Политика 2019-12-28T22:30:02+02:00
Українські Новини
Журналистов не допустят к обмену пленных на Донбассе

Журналистов не допустят к обмену пленных на Донбассе

Валерия Драгомирова
Штаб ООС, Виталий Саранцев, Журналисты, Донбасс, обмен пленными
Донбасс. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Донбасс. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Журналистов не допустят к обмену пленных, который по словам Президента Владимира Зеленского должен состояться 29 декабря.

Об этом "hromadske" сказал представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев.

"Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена пленных — ред.). Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", — отметил пресс-секретарь.

По словам Саранцева, штаба сообщили, что фото и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.

Также спикер добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к ним за аккредитацией на обмен и, в случае поступления соответствующего приказа, журналистов могут допустить к мероприятию.

Как сообщали Українські Новини, обвиняемые в расстреле активистов Евромайдана экс-беркутовцы есть в списках на обмен

Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Тем временем 48% опрошенных "Рейтингом" считают освобождение пленных событием года

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