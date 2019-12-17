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17 декабря 2019, вторник, 11:02 580
Экономика 2019-12-17T11:15:01+02:00
Українські Новини
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка

Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дмитрий Дубилет, Зарплатная карта, Зарплатное рабство

Министерство финансов и Нацбанк начали реализацию системы, которая поможет отказаться от понятия "зарплатный проект". Об этом сообщил в своем Facebook министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Дубилет заявил, что украинцам отказывают в возможности получать зарплату в удобном для них банке, ссылаясь на зарплатные проекты — договоры между предприятиями и банками о выплате зарплаты. Такая практика противоречит украинскому законодательству.

"По закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают", — отметил Дубилет.

Новая зарплатная система позволит украинцам получать зарплату на карту любого удобного им банка. Для этого нужно будет всего лишь предоставить в бухгалтерию номер своего счета IBAN. Таким образом бухгалтер продолжит формировать зарплатную ведомость для всех сотрудников, а деньги будет автоматически распределять обслуживающий предприятие банк.

"Проект важен, поскольку, с одной стороны, украинцы получат больше свободы и лучше сервис. С другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции", — добавил министр.

Напомним, никаких надбавок и премий: зарплата Дубилета в ноябре уменьшилась более чем в три раза.

Ранее, 29 августа, Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета. 

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