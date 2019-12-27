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27 декабря 2019, пятница, 17:12 26
Политика 2019-12-27T17:30:01+02:00
Українські Новини
Бюджетники и пенсионеры смогут получать выплаты на карточку любого банка

Бюджетники и пенсионеры смогут получать выплаты на карточку любого банка

Ольга Фандорина
Выплаты, Зарплатный проект, Зарплата

Кабинет Министров отменил ограничения по выбору банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект", - сказал он.

По данным Гончарука, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

Как сообщали Українські Новини, в июле текущего года Министерство финансов включило Акцент-банк и Агропросперис Банк в список уполномоченных для выплат бюджетникам и пенсионерам.

Уполномоченными банками по выплатам являлись 38 банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк (Украина), ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львов", Индустриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Радабанк, банк "Восток", Мотор-банк, Аккордбанк, Кристаллбанк, банк "Сич", "Клиринговый Дом", Метабанк, МИБ, Правэкс-банк, ТАСкомбанк и Укрстройинвестбанк, Акцентр-банк и Агропросперис Банк.

В конце 2016 года Акцент-банк, Поликомбанк, Индустриалбанк, Марфин Банк, Полтава-банк и МетаБанк подали на Кабмин в суд с требованием отменить постановление №662 об отборе банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.

22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.

Ранее Министерство финансов и Нацбанк начали реализацию системы, которая поможет отказаться от понятия "зарплатный проект".

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