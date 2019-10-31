Средняя зарплата взлетит до 12 тысяч гривен: эксперты дали прогноз до конца года

"Конкурентом почти для всех украинских компаний стали не только другие компании Украины, но и компании стран ЕС, финансовые и технические возможности которых намного выше, чем у наших. Поэтому украинский бизнес вынужден повышать зарплаты, дабы удержать кадры от трудовой миграции. Плюс общий рост экономики, "отыгрывание" зарплатами девальвации гривны и высокой инфляции в 2014-15 гг. Ожидаю, что к концу 2019 года средняя зарплата может достичь 12 тыс. грн", – анализирует ситуацию экономист Иван Никитченко.

Этот прогноз совпадает с расчетами Кабмина (пессимистический сценарий), но на середину 2020 года. А по оптимистическому сценарию средняя зарплата в 2020 году достигнет 12,5 тыс. грн. В то же время в правительстве отмечают, что в 2020 году в Украине замедлится рост зарплат.

С Никитченко согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Однако он обратил внимание, что на повышение зарплат в связи с трудовой миграцией могут надеяться не все поголовно, а только те, кто востребован на рынке профессий по двум критериям: профессионализм и дефицит кадров.

Эксперт связывает такой тренд с интеграцией Украины в международный рынок труда. Но, по его словам, если зарплаты растут так же, как растет ВВП, то этот тренд понятен и экономически обоснован. Но если зарплата в разы опережает рост ВВП (у нас сентябрь к сентябрю имеем 3% против 18%), то значит есть какие-то серьезные внутренние процессы, которые этот тренд стимулируют. Прежде всего это кадровое давление на рынок труда, а не рост производительности труда и не щедрость наших предпринимателей.

"Мы имеем высокой кадровый голод по целому ряду вакансий, востребованных украинским бизнесом. Это работники технических профессий, речь идет как о грамотных инженерах, так и о квалифицированных рабочих-станочниках высоких разрядов. Во-вторых, водители фур, автобусов, технологического транспорта (экскаваторы, автокраны, машины по укладке асфальта и т. д.). В-третьих, востребованы строительные профессии и они, кстати, наиболее конкурентны за рубежом, так как комплексные бригады украинских строителей весьма мобильны. Универсальная бригада, умеющая делать все виды работ, одинаково востребована и у нас, и за границей. И языковый барьер большой роли не играет", – утверждает Пендзин.

А вот "белые воротнички", не хватающие звезд с неба, мало на что могут рассчитывать. По мнению экспертов, людей с дипломами экономистов, юристов, других гуманитарных профессий, но без должного уровня знаний, увы, мало что ждет. Для достижения хотя бы среднестатистического роста уровня своих доходов, они будут вынуждены сменить профессию. В этих сферах будут повышать зарплату только тем специалистам, кто действительно нужен бизнес-структурам благодаря своей высокой квалификации. Собственно говоря, такая тенденция наблюдается в последние пару лет.

Что касается бюджетников, то с ними картина ясна: в декабре их ждет запланированный небольшой рост окладов в связи с пересчетом тарифной сетки после роста с 1 декабря соцстандартов, который с трудом перекроет величину официальной инфляции.

Раньше Українські Новини писали, какие профессии самые прибыльные. Тем временем долги по зарплате подскочили за месяц.