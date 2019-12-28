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28 грудня 2019, субота, 11:12 29
Фінанси 2019-12-28T14:00:02+02:00
Українські Новини
Долар злетів перед новорічними святами

Долар злетів перед новорічними святами

Таня Войтюк
Курс валют, курс долара, курс євро, Валюта, Долар, НБУ
Гривні і долари. Фото: pixabay
Гривні і долари. Фото: pixabay

Перед новорічними вихідними до Різдва в суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 грудня на 44,50 коп. до 24,3242 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 22,28 коп. до 23,5003 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 36,24 коп. до 26,0345 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 64,68 коп. до 27,0887 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,5003 24,3242 26,0345 27,0887 3,38 3,89
Максимальний 23,8000 25,0000 26,6000 28,0000 3,75 4,10
Мінімальний 23,0000 23,9000 25,0000 26,5000 2,30 3,65

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 14 коп. у п'ятницю знизився на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в той час, як чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.

Раніше Українські Новини писали про те, як працюватимуть банки в святкові дні.

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