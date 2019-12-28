Долар злетів перед новорічними святами

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,5003 24,3242 26,0345 27,0887 3,38 3,89 Максимальний 23,8000 25,0000 26,6000 28,0000 3,75 4,10 Мінімальний 23,0000 23,9000 25,0000 26,5000 2,30 3,65

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 14 коп. у п'ятницю знизився на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в той час, як чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.

Раніше Українські Новини писали про те, як працюватимуть банки в святкові дні.