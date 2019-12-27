Долар на міжбанку стрімко дорожчає другий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 14 коп. у п'ятницю знизився на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в той час, як чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,62-23,65 UAH/USD, потім котирування зросли до 23,73-23,77 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,71-23,75 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують, що після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже з січня.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 грудня, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.

Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що можливі два сценарії курсу гривні на 2020 рік.