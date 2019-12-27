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27 грудня 2019, пʼятниця, 17:06 22
Фінанси 2019-12-27T17:19:16+02:00
Українські Новини
Долар на міжбанку стрімко дорожчає другий день поспіль

Долар на міжбанку стрімко дорожчає другий день поспіль

Ярина Вацяк
обмін валют, Міжбанк, курс на міжбанку, курс долара, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 14 коп. у п'ятницю знизився на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в той час, як чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,62-23,65 UAH/USD, потім котирування зросли до 23,73-23,77 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,71-23,75 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують, що після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже з січня.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 грудня, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.

Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що можливі два сценарії курсу гривні на 2020 рік.

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