Суму пенсії можна розрахувати самому: як працює пенсійний калькулятор

Для того, щоб українці змогли самі порахувати розмір пенсії, яку будуть одержувати в майбутньому, запроваджено електронний сервіс "Пенсійний калькулятор", який можна знайти в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду, який також планує призначати пенсійні виплати за віком автоматично.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України в Facebook.

"Пенсійний калькулятор дає змогу розрахувати пенсію за віком згідно із статтями 26, 27, 28, 29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При обчисленні страхового стажу та заробітної плати використовуються дані, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України", - йдеться в ньому.

Також повідомляється, що для того, аби врахувати періодів трудової діяльності та інших періодів, які впливають на розмір пенсії, користувачі можуть додатково ввести такі періоди в ручному режимі.

За результатами розрахунку надається сума розрахованої пенсії та формується протокол, який містить інформацію про всі складові такого розрахунку: помісячний розрахунок заробітної плати та страхового стажу, індивідуальні коефіцієнти тощо.

Водночас сервіс не враховує можливі подальші зміни рівнів середньої зарплати в Україні або рівня інфляції і прогнозує розмір пенсії в умовах і цінах на момент проведення розрахунку.

Результати попереднього розрахунку розміру пенсії зберігаються в особистому кабінеті користувача на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України та доступні для перегляду в будь-який час.

Зазаняається, що доступ до вказаного сервісу здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису (раніше – ЕЦП).

Як повідомляли Українські Новини, середня зарплата для обчислення пенсії "перевалила" за 10 тисяч гривень.

Крім того, з 1 грудня 2019 Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок мінімальних пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Тим часом, з допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн.