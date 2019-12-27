Кабмин упростил выдачу вида на жительство иностранным бойцам ООС

Кабинет Министров утвердил порядок получения временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые выполняли задания антитеррористической операции, принимали меры по обеспечению национальной безопасности, обороны и сдерживанию агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем канале в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Соответствующее постановление было одобрено в связи с ходатайством командира подразделения Вооруженных сил Украины.

По словам Гончарука, это решение упростит получение гражданства в дальнейшем.





Как сообщали Українськi Новини, Зеленский одобрил оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения.



Также в зоне ООС не прекращаются вражеские обстрелы: боевики семь раз обстреляли позиции военных.



Кроме того, Рада предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитете Донбасса.



Тем временем Госфонд получил средства для обеспечения жильем ветеранов АТО и переселенцев.