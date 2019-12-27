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27 декабря 2019, пятница, 14:32 51
Кабмин 2019-12-27T14:33:59+02:00
Українські Новини
Кабмин упростил выдачу вида на жительство иностранным бойцам ООС

Кабмин упростил выдачу вида на жительство иностранным бойцам ООС

Валерия Драгомирова
Кабмин, Алексей Гончарук, вид на жительство, ООС
ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Кабинет Министров утвердил порядок получения временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые выполняли задания антитеррористической операции, принимали меры по обеспечению национальной безопасности, обороны и сдерживанию агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем канале в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Соответствующее постановление было одобрено в связи с ходатайством командира подразделения Вооруженных сил Украины.

По словам Гончарука, это решение упростит получение гражданства в дальнейшем.


Как сообщали Українськi Новини, Зеленский одобрил оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения. 

Также в зоне ООС не прекращаются вражеские обстрелы: боевики семь раз обстреляли позиции военных. 

Кроме того, Рада предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитете Донбасса. 

Тем временем Госфонд получил средства для обеспечения жильем ветеранов АТО и переселенцев. 

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