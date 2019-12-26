Зверобой после допроса в ГБР подала заявление на Трубу

Волонтер Маруся Зверобой, которую сегодня допросило ГБР по делу о возможной угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому, подала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу из-за служебного подлога. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Зверобой и ее адвоката Андрея Писаренко.

Так, Зверобой заявила, что подала заявление на Трубу.

"Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение суд, потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского суда, а если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского", - заявила Зверобой.

Волонтер также отметила, что "что-то не складывается у людей с Шевченковским судом, но очень хорошо складывается с Печерским". Это им показалось странным, поэтому они подали заявление о преступлении и хотели бы услышать объяснения по этому поводу.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения волонтеру Марусе Зверобой о возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.

Также 26 ноября ГБР передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения Фединой. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата.