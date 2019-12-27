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27 грудня 2019, пʼятниця, 11:45 12
Силові структури 2019-12-27T13:00:02+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру Федині і Звіробій за фактом можливих погроз Зеленському

Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру Федині і Звіробій за фактом можливих погроз Зеленському

Валерия Драгомирова
Генпрокуратура, ДБР, підозра, Маруся Звіробій, Софія Федина
Софія Федина
Софія Федина

Генеральна прокуратура повернула Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру депутату Верховної Ради Софії Федині ("Європейська солідарність") і волонтеру Марусі Звіробій у кримінальному провадженні за фактом можливих погроз на адресу Президента Володимира Зеленського для усунення недоліків. 

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Генеральна прокуратура України повернула до ДБР проект повідомлення про підозру особам у здійсненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 КК України для усунення недоліків та проведення необхідних слідчих і процесуальних дій", - сказано в ньому.

Так, за результатами опрацювання зазначеного процесуального документу було виявлено ряд суперечностей і порушень вимог Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу, законів "Про статус народного депутата України", "Про Регламент Верховної Ради України".

Однак, зазначається, що з 29 листопада і до цих пір недоліки слідчими ДБР не усунені і повторна підозра в Генпрокуратуру для погодження не надходила.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді ДБР почало розслідувати погрози Федини Зеленському.


26 грудня ДБР кілька годин допитувало Звіробій. Після чого Звіробій подала заяву на Трубу.

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