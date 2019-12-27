Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру Федині і Звіробій за фактом можливих погроз Зеленському

Генеральна прокуратура повернула Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру депутату Верховної Ради Софії Федині ("Європейська солідарність") і волонтеру Марусі Звіробій у кримінальному провадженні за фактом можливих погроз на адресу Президента Володимира Зеленського для усунення недоліків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Генеральна прокуратура України повернула до ДБР проект повідомлення про підозру особам у здійсненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 КК України для усунення недоліків та проведення необхідних слідчих і процесуальних дій", - сказано в ньому.

Так, за результатами опрацювання зазначеного процесуального документу було виявлено ряд суперечностей і порушень вимог Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу, законів "Про статус народного депутата України", "Про Регламент Верховної Ради України".

Однак, зазначається, що з 29 листопада і до цих пір недоліки слідчими ДБР не усунені і повторна підозра в Генпрокуратуру для погодження не надходила.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді ДБР почало розслідувати погрози Федини Зеленському.



26 грудня ДБР кілька годин допитувало Звіробій. Після чого Звіробій подала заяву на Трубу.