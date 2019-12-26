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26 декабря 2019, четверг, 17:26 117
Судебная власть 2019-12-26T17:31:02+02:00
Українські Новини
ГБР несколько часов допрашивало Зверобой

ГБР несколько часов допрашивало Зверобой

Анна Рудык
Маруся Зверобой, Обыски, ГБР
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой

Государственное бюро расследований (ГБР) допросило волонтера Марусю Зверобой, которая после обысков СБУ повторила угрозу взорвать главу государства, по делу о возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

"Допросили, она уже ушла", - сказала Иванова.

Допрос длился несколько часов.

О подозрении ей не сообщали.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения волонтеру Марусе Зверобой о возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.

Также 26 ноября ГБР передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения Фединой. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата.

Ранее депутат от партии Порошенко "Солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского.

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