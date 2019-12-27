Перед выходными курс рубля подскочил в обменниках

В пятницу, 27 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 26 января, вырос на 4 копейки до 3,38 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне вырос на 6 копеек до 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля на 27 декабря в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,38 3,87 Максимальный 3,63 5,00 Минимальный 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, финансисты прогнозируют, что после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже с января.

Курс доллара и евро рекордно взлетел в обменниках перед выходными.

Тем временем, перед выходными гривна начала падение: официальный курс валют.