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27 декабря 2019, пятница, 10:45 204
Финансы 2019-12-27T10:47:16+02:00
Українські Новини
Перед выходными курс рубля подскочил в обменниках

Перед выходными курс рубля подскочил в обменниках

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В пятницу, 27 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 26 января, вырос на 4 копейки до 3,38 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне вырос на 6 копеек до 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля на 27 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,38 3,87
Максимальный 3,63 5,00
Минимальный 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, финансисты прогнозируют, что после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже с января.

Курс доллара и евро рекордно взлетел в обменниках перед выходными.

Тем временем, перед выходными гривна начала падение: официальный курс валют.

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