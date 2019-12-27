Большой обмен пленными: СМИ назвали возможную дату и "формулу" обмена с ОРДЛО

В воскресенье, 29 декабря, состоится обмен около 200 удерживаемых лиц в рамках "большого обмена", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на "источник в группе по организации минских переговоров".

Сообщается в частности, что по итогам видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) стороны договорились о гибкой формуле обмена. Это стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру далее из-за такого рода технических причин было нельзя. Стороны должны были до нового года реализовать решение "Нормандского саммита".

Издание сообщает, что договориться о четкой формуле не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене.

Также по информации издания, при составлении списков на обмен были допущены небрежности. В частности, в списках оказались осужденные в Украине за превышение должностных полномочий уроженцы Киева. Они оказались в числе тех, кто отказался от участия в обмене.

По словам собеседника российского агентства, 27-28 декабря еще предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ – затем будет сформулирована окончательная формула.

По словам источника, "покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек".

Ранее предполагалась обменять порядка 300 человек.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, посвященные в содержании переговоров, также сообщает что Киев и представители ОРДЛО договорились осуществить обмен 29 декабря.

До этой даты предстоит осуществить еще одну процедуру: проверить, является ли добровольным отказ от обмена около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать ОРДЛО.

Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш. Он приступит к проверке 27 декабря, сообщила "Ъ" представитель т. н. "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Точное количество тех, кто подпадет под новый "большой обмен", никто из сторон не назвал.

В то же время, hromadske сообщает, что вечером 26 декабря в так называемой "ДНР" заявили, что обмен состоится 29 декабря в формате "87 на 55 человек".

Украинская сторона пока не подтвердила формат и дату обмена.

Как сообщали Українські Новини, Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи.

Тем временем, обвиняемый в смерти десяти украинских военных Бутрименко внесен в список на обмен пленными.