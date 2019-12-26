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26 декабря 2019, четверг, 23:57 129
Кабмин 2019-12-26T23:58:33+02:00
Українські Новини
Борьба с игорным бизнесом: правительство открыло "горячую линию"

Борьба с игорным бизнесом: правительство открыло "горячую линию"

Анна Рудык
Игорный бизнес, Горячая линия, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Отныне граждане смогут самостоятельно сообщать о возобновлении незаконной работы игорных залов на правительственную "горячую линию". Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, Гончарук призвал украинцев, которые стали свидетелями возобновления работы игровых залов, обращаться на правительственную линию.

"Если вы стали свидетелями того, как некоторые игровые залы возобновили свою работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, выбрав категорию #5", - написал премьер.

Он пообещал, что правительство будет оперативно реагировать на обращения.

Как сообщали Українські Новини, сотни мобильных групп Нацполиции ищут игорный бизнес по всей Украине.

Ранее в Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений: открыто 250 уголовных дел.

Также Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей. Зеленский подтвердил связь решения правительства с провалом голосования Рады.

А во исполнение решения Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Нацполиции с 16:00 20 декабря прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей. 

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