ГБР потратит на охрану своих объектов 8 млн гривен

Госбюро расследований объявило тендер на закупку услуг по охране своих объектов за 8 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был объявлен после 21 декабря.

Ожидаемая стоимость услуг составляет 7 931 952 гривен.

При этом не уточняется, о каких конкретно объектах ГБР идет речь.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований объявило тендер на услуги по обучению своих сотрудников контраварийному вождению за 130 тыс. гривен.

Также ГБР хочет купить у 24-летней Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен.

А Генеральная прокуратура договорилась с компанией "Финпорт Текнолоджис Инк" об обновлении интерфейса и дизайна своего сайта за 197,5 тыс. гривен.



Также Национальная академия Государственной пограничной службы им. Богдана Хмельницкого намерена договориться с ООО "Уа Макс Трейдинг" (Киев) о закупке 8,6 тонн меда за 426,4 тыс. гривен