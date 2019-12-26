ГПУ обновит свой сайт за 200 тыс. гривен

Генеральная прокуратура договорилась с компанией "Финпорт Текнолоджис Инк" об обновлении интерфейса и дизайна своего сайта за 197,5 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные электронной системы закупок Prozzorro, передают Українські Новини.

Тендер на закупку услуг по модификации интерфейса и дизайна сайта выиграла ЧАО "Финпорт Текнолоджис Инк".

Сделка была заключена 19 декабря.

Общая стоимость обновления сайта составила 197 500 гривен.

В частности, разработка макета внешнего вида обойдется в 21 тыс гривен, верстка макетов - в 36 100 гривен, интеграция страниц - в 22 200 гривен, разработка программного продукта - в 79 050 гривен, интеграция сайта - в 39 100 гривен.

До января сайт должен быть обновлен.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований объявило тендер на услуги по обучению своих сотрудников контраварийному вождению за 130 тыс. гривен.

Также Высший антикоррупционный суд хочет купить снегоуборочную машину за 100 тыс. гривен.

Тем временем Национальная академия Государственной пограничной службы им. Богдана Хмельницкого намерена договориться с ООО "Уа Макс Трейдинг" (Киев) о закупке 8,6 тонн меда за 426,4 тыс. гривен.