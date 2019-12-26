подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 декабря 2019, четверг, 19:15 29
Судебная власть 2019-12-26T19:15:19+02:00
Українські Новини
ГБР хочет обучить своих водителей экстремальному вождению за 130 тыс. гривен

ГБР хочет обучить своих водителей экстремальному вождению за 130 тыс. гривен

Анна Рудык
ГБР, Закупки, Госзакупки
ГБР. Фото: ГБР
ГБР. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований объявило тендер на услуги по обучению своих сотрудников контраварийному вождению за 130 тыс. гривен.

Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Результатов тендера пока нет.

Ожидаемая стоимость услуги составляет 129 600 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований хочет купить набор тактических шапок и бейсболок. Количество шапок и бейсболок не указывается. Ожидаемая стоимость товара составляет 36 тыс. гривен.

А Национальная полиция закупит более 6,5 тысяч зимних штормовых курток для своих работников на общую сумму более 16 млн гривен. А поставщиком товара выбрали компанию, которая сама является фигурантом расследования полицейских.

Также ГБР хочет купить у 24-летней Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен.

Тем временем Высший антикоррупционный суд хочет купить снегоуборочную машину за 100 тыс. гривен.

А Национальная академия Государственной пограничной службы им. Богдана Хмельницкого намерена договориться с ООО "Уа Макс Трейдинг" (Киев) о закупке 8,6 тонн меда за 426,4 тыс. гривен.

Больше новостей о: ГБР Закупки Госзакупки

Архив
Новости
Скриншот: youtube/Australia
Кайли Миноуг снялась в рекламе, где предложила "уставшим от Brexit" британцам отдохнуть в Австралии 19:21
ГБР хочет обучить своих водителей экстремальному вождению за 130 тыс. гривен 19:15
Обнародован рейтинг авиакомпаний, которые чаще всего не компенсируют задержку и отмену рейсов 19:11
Фото:twitter.com/reddit
В США тайным Сантой жительницы Мичигана оказался Билл Гейтс 18:50
"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с Нового года 18:50
больше новостей
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд грн, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok