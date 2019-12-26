ГБР хочет обучить своих водителей экстремальному вождению за 130 тыс. гривен

Государственное бюро расследований объявило тендер на услуги по обучению своих сотрудников контраварийному вождению за 130 тыс. гривен.

Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Результатов тендера пока нет.

Ожидаемая стоимость услуги составляет 129 600 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований хочет купить набор тактических шапок и бейсболок. Количество шапок и бейсболок не указывается. Ожидаемая стоимость товара составляет 36 тыс. гривен.

А Национальная полиция закупит более 6,5 тысяч зимних штормовых курток для своих работников на общую сумму более 16 млн гривен. А поставщиком товара выбрали компанию, которая сама является фигурантом расследования полицейских.

Также ГБР хочет купить у 24-летней Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен.

Тем временем Высший антикоррупционный суд хочет купить снегоуборочную машину за 100 тыс. гривен.

А Национальная академия Государственной пограничной службы им. Богдана Хмельницкого намерена договориться с ООО "Уа Макс Трейдинг" (Киев) о закупке 8,6 тонн меда за 426,4 тыс. гривен.