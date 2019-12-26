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26 грудня 2019, четвер, 23:16 7
Судова влада 2019-12-27T00:00:11+02:00
Українські Новини
ДБР витратить на охорону своїх об'єктів 8 млн гривень

ДБР витратить на охорону своїх об'єктів 8 млн гривень

Анна Рудык
ДБР, Держзакупівлі, Охорона
ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

Держбюро розслідувань оголосило тендер на закупівлю послуг з охорони об'єктів за 8 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер був оголошений після 21 грудня.

Очікувана вартість послуг становить 7 931 952 гривень.

При цьому не уточнюється, про які конкретно об'єкти ДБР йде мова.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань оголосило тендер на послуги з навчання своїх співробітників контраварійного водіння за 130 тис. гривень.

Також ДБР хоче купити у 24-річної Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень.

А Генеральна прокуратура домовилася з компанією "Фінпорт Текнолоджіс Інк" про оновлення інтерфейсу та дизайну свого сайту за 197,5 тис. гривень.

Також Національна академія Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького має намір домовитися з ТОВ "Уа Макс Трейдинг" (Київ) про закупівлю 8,6 тонн меду за 426,4 тис. гривень

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