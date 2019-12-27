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27 грудня 2019, пʼятниця, 05:20 6
Фінанси 2019-12-27T05:20:02+02:00
Українські Новини
Перед вихідними гривня почала падіння: офіційний курс валют

Перед вихідними гривня почала падіння: офіційний курс валют

Ярина Вацяк
обмін валют, Курс НБУ, Офіційний курс, курс євро, курс долара, курс гривні
Долари. Фото: pixabay
Долари. Фото: pixabay

В той час, як чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 грудня, на 3,77 коп. до 23,2929 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 грудня, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3017,3753
100 доларів США 2329,2885
100 швейцарських франків 2372,5424
1000 ієн 212,9591
10 російських рублів 3,7711
100 євро 2580,8517

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують, що після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже з січня, зростання почнеться після Нового року.

Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що можливі два сценарії курсу валют гривні в наступному році.

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