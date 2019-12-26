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26 декабря 2019, четверг, 08:47 154 Карта
Общество 2019-12-26T11:30:03+02:00
Українські Новини
Пройдут снегопады и ударят морозы: киевлян призывают не пользоваться своими авто

Пройдут снегопады и ударят морозы: киевлян призывают не пользоваться своими авто

Надежда Комендантова
предупреждение, Снегопад, Новый год-2020, Прогноз погоды, Погода
Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в последние выходные в уходящем 2019 году ожидает снег и мороз.

Об этом предприятие сообщило в Facebook

"В пятницу, субботу, вероятно и в воскресенье метеорологи прогнозируют снег. Температура опустится до -5 ночью и до -2 днем", - сказано в сообщении.

В связи с этим ведомство советует на Новый год пользоваться общественным транспортом.

"Уточненный прогноз" пообещали сообщить позже.

Прогноз погоды 28 декабря - снег. Прогноз погоды 28 декабря - снег.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет непогода. Большую часть страны накроют дожди, однако будет тепло от +4 до +14 градусов тепла днем и от +3 до +11 ночью. 


Ранее в Карпатах объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. 

Тем временем настоящая зима начнется с января 2020 года, температура воздуха снизится до -23 градусов. 

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