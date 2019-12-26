Пройдут снегопады и ударят морозы: киевлян призывают не пользоваться своими авто

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в последние выходные в уходящем 2019 году ожидает снег и мороз. Об этом предприятие сообщило в Facebook "В пятницу, субботу, вероятно и в воскресенье метеорологи прогнозируют снег. Температура опустится до -5 ночью и до -2 днем", - сказано в сообщении. В связи с этим ведомство советует на Новый год пользоваться общественным транспортом. "Уточненный прогноз" пообещали сообщить позже. Прогноз погоды 28 декабря - снег. Как сообщали Українські Новини, в Украину идет непогода. Большую часть страны накроют дожди, однако будет тепло от +4 до +14 градусов тепла днем и от +3 до +11 ночью. Ранее в Карпатах объявили штормовое предупреждение.Кроме того, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. Тем временем настоящая зима начнется с января 2020 года, температура воздуха снизится до -23 градусов.