Пройдут снегопады и ударят морозы: киевлян призывают не пользоваться своими авто

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в последние выходные в уходящем 2019 году ожидает снег и мороз.

Об этом предприятие сообщило в Facebook

"В пятницу, субботу, вероятно и в воскресенье метеорологи прогнозируют снег. Температура опустится до -5 ночью и до -2 днем", - сказано в сообщении.

В связи с этим ведомство советует на Новый год пользоваться общественным транспортом.

"Уточненный прогноз" пообещали сообщить позже.

Прогноз погоды 28 декабря - снег.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет непогода. Большую часть страны накроют дожди, однако будет тепло от +4 до +14 градусов тепла днем и от +3 до +11 ночью.



Ранее в Карпатах объявили штормовое предупреждение.



Кроме того, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре.



Тем временем настоящая зима начнется с января 2020 года, температура воздуха снизится до -23 градусов.