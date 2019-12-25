Подборка рождественских фото с Сантой, которые пошли совсем не по плану

Как сообщали Українські Новини, до Нового года и Рождества остались считанные дни и для того, чтобы спланировать идеальные зимние выходные, которые уже определены на 2020 год, нужно знать, сколько они будут длиться. Благодаря этому можно спокойно подготовиться к предстоящим праздникам и просто отдыхать.

Также для тех, кто еще не успел купить подарки, предлагам прочитать о списоке идей для новогодних подарков, если хочется вложиться в маленький бюджет. Также вас могут заинтересовать советы о том, как создать праздничную атмосферу благодаря музыке и правильно украсить елку с учетом главных новогодних запретов.