Подборка рождественских фото с Сантой, которые пошли совсем не по плану

В то время как в Украину наконец-то надвигается циклон и морозы, люди во всю готовятся к Новому году. И существует давняя рождественская традиция, обожаемая всеми детьми как в США, так и в Европе. В большинстве торгово-развлекательных центрах и на праздничных базарах можно посидеть на коленках у Санта Клауса и загадать новогоднее желание. Но случается так, что фотографии с любимым героем выходят немного не такими праздничными, как хотелось бы. О подборке курьезных фотографий с главным рождественским персонажем пишут "Новости N". [gallery-6091] Как сообщали Українські Новини, до Нового года и Рождества остались считанные дни и для того, чтобы спланировать идеальные зимние выходные, которые уже определены на 2020 год, нужно знать, сколько они будут длиться. Благодаря этому можно спокойно подготовиться к предстоящим праздникам и просто отдыхать. Также для тех, кто еще не успел купить подарки, предлагам прочитать о списоке идей для новогодних подарков, если хочется вложиться в маленький бюджет. Также вас могут заинтересовать советы о том, как создать праздничную атмосферу благодаря музыке и правильно украсить елку с учетом главных новогодних запретов.