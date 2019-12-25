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25 декабря 2019, среда, 20:34 20
Жизнь 2019-12-25T20:35:26+02:00
Українські Новини
Подборка рождественских фото с Сантой, которые пошли совсем не по плану

Подборка рождественских фото с Сантой, которые пошли совсем не по плану

Таня Войтюк
Новый год, Выходные, Санта Клаус, Рождество

В то время как в Украину наконец-то надвигается циклон и морозы, люди во всю готовятся к Новому году. И существует давняя рождественская традиция, обожаемая всеми детьми как в США, так и в Европе. В большинстве торгово-развлекательных центрах и на праздничных базарах можно посидеть на коленках у Санта Клауса и загадать новогоднее желание. Но случается так, что фотографии с любимым героем выходят немного не такими праздничными, как хотелось бы.

О подборке курьезных фотографий с главным рождественским персонажем пишут "Новости N".

Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n
Санта Клаус. Фото: novosti-n

Как сообщали Українські Новини, до Нового года и Рождества остались считанные дни и для того, чтобы спланировать идеальные зимние выходные, которые уже определены на 2020 год, нужно знать, сколько они будут длиться. Благодаря этому можно спокойно подготовиться к предстоящим праздникам и просто отдыхать.

Также для тех, кто еще не успел купить подарки, предлагам прочитать о списоке идей для новогодних подарков, если хочется вложиться в маленький бюджет. Также вас могут заинтересовать советы о том, как создать праздничную атмосферу благодаря музыке и правильно украсить елку с учетом главных новогодних запретов

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