На Донбассе в Рождество ранили украинского военного

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в среду, 25 декабря, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.



"Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское", - сказано в нем.



В результате обстрела боевиков один военнослужащий получил ранения.



Как сообщали Українськi Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ.

23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".

Ранее в ООН подсчитали, сколько человек погибло за пять лет войны на Донбассе. Погибли от 13 000 до 13 200 человек. Из них - 3345 гражданских лиц, включая 298 пассажирами, погибли при крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014.



Тем временем за прошлый год на Донбассе ОБСЕ зафиксировали 22 тысячи обстрелов, а также смерть еще 40 гражданских непосредственно на пунктах пропуска по естественным причинам.

