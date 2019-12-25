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25 декабря 2019, среда, 12:21 9
Силовые структуры 2019-12-25T12:22:41+02:00
Українські Новини
На Донбассе в Рождество ранили украинского военного

На Донбассе в Рождество ранили украинского военного

Валерия Драгомирова
Католическое Рождество, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, Донбасс
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в среду, 25 декабря, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское", - сказано в нем.

В результате обстрела боевиков один военнослужащий получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ. 

23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".

Ранее в ООН подсчитали, сколько человек погибло за пять лет войны на Донбассе. Погибли от 13 000 до 13 200 человек. Из них - 3345 гражданских лиц, включая 298 пассажирами, погибли при крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014.

Тем временем за прошлый год на Донбассе ОБСЕ зафиксировали 22 тысячи обстрелов, а также смерть еще 40 гражданских непосредственно на пунктах пропуска по естественным причинам.

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