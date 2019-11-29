За прошлый год на Донбассе зафиксировали 22 тысячи обстрелов и смерть 43 гражданских лиц, - миссия ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), которую боевики не пустили на свои блокпосты,

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, передают Українськi Новини.

"За отчетный период (21 января 2018 – 31 октября 2019) СММ зафиксировала около 22 тыс. нарушений режима прекращения огня в пределах 5 км от контрольно-пропускных пунктов. Миссия также подтвердила десять жертв среди гражданского населения в их окрестностях, три из которых погибли... С начала 2018 года 40 гражданских лиц, в основном пожилых людей, умерли по естественным причинам, таких как инсульты и сердечные приступы, пока ожидали пересечения линии соприкосновения", - сказано в нем.

В отчете говорится, что ежедневно линию соприкосновения пересекают несколько десятков тысяч граждан для получения доступа к пенсиям, социальным услугам и льготам, здравоохранению, для покупки продуктов и товаров или посещения членов семьи.

По данным Государственной пограничной службы, в 2018 году граждане пересекали линию разграничения 13,5 млн раз, в то время как в 2016 – 8,5 млн, при этом в 2019 году тенденция роста сохраняется.

В то же время они сталкиваются с такими рисками, как нарушение режима прекращения огня, вероятность наткнуться на мины или неразорвавшиеся боеприпасы.

ОБСЕ отмечает, что из-за низкой пропускной способности пунктов пропуска граждане вынуждены ожидать в длинных очередях, а сами КПВВ непригодны для суровых погодных условий и не предусматривают предоставления медицинской помощи на месте.

"Внедрение электронных разрешений без ограничения времени является одной из правовых мер, которые могут поспособствовать облегчению пересечения гражданскими лицами. СММ также видит потребность в непрерывной системе перевозок в отличие от многих этапов транспортировки и проверки документов в настоящее время", - говорится в отчете.

Также организация подчеркивает острую необходимость в открытии дополнительных 5 пунктов пропуска, особенно в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, боевики на Донбассе проводят перепись населения. Ранее на конференции ОБСЕ пожаловались на пресс-карты Зеленского для ограничения прав журналистов.