В ООН подсчитали, сколько человек погибло за пять лет войны на Донбассе

За пять лет военного конфликта на Донбассе погибли от 13 000 до 13 200 человек. Такие данные предоставило "DW" Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Из них - 3345 гражданских лиц, включая 298 пассажирами, погибли при крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014.

В текущем году (данные до 31 октября) количество погибших среди гражданских лиц составляло 25 человек, еще 130 получили ранения. Это - самые низкие потери среди гражданских за все годы конфликта, сообщают в УВКПЧ ООН. Больше мирных жителей на Донбассе пострадали в 2014 году - 2082 погибли и более 4000 получили ранения.

В УВКПЧ ООН подсчитали и потери военных на Востоке Украины. По этим данным, с 14 апреля 2014 по 31 октября 2019 на Донбассе погибли около 4100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и около 5650 членов вооруженных формирований сепаратистов.



В это число входят как погибшие непосредственно в результате боевых действий, так и небоевые потери, то есть жертвы неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой, ДТП, болезней во время службы в зоне конфликта, а также убийств и самоубийств, уточняют в УВКПЧ ООН.





Как сообщали Українські Новини, за прошлый год на Донбассе ОБСЕ зафиксировали 22 тысячи обстрелов и смерть 43 гражданских лиц.



Тем временем, Зеленский на "нормандской встрече" не собирается идти на уступки Путину.