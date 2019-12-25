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25 грудня 2019, середа, 12:29 4
Силові структури 2019-12-25T12:30:55+02:00
Українські Новини
На Донбасі в Різдво поранили українського військового

На Донбасі в Різдво поранили українського військового

Валерия Драгомирова
Різдво, Донбас, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Поранені в зоні ООС
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 1 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в середу, 25 грудня, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників недалеко від населеного пункту Кримське", - сказано в ньому.

В результаті обстрілу бойовиків один військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 9 разів обстріляли позиції сил ООС 24 грудня, поранені два бійця ВСУ.

23 грудня на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр".

Раніше в ООН підрахували, скільки людей загинуло за п'ять років війни на Донбасі. Загинули від 13 000 до 13 200 осіб. З них - 3345 цивільних осіб, включаючи 298 пасажирів, які загинули при аварії літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014.

Тим часом за минулий рік на Донбасі ОБСЄ зафіксували 22 тисячі обстрілів, а також смерть ще 40 цивільних безпосередньо на пунктах пропуску з природних причин.

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