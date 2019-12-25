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25 декабря 2019, среда, 11:33 16
Общество 2019-12-25T11:35:32+02:00
Українські Новини
В налоговой предупредили об ухудшении работы электронных сервисов

В налоговой предупредили об ухудшении работы электронных сервисов

Елизавета Кесельман
Налоговая реформа, налоговая служба, электронный сервис
Фото:facebook/@TaxUkraine
Фото:facebook/@TaxUkraine

После того, как Государственная налоговая служба Украины объявила о запуске нового приложения, который позволит налогоплательщику вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги в режиме онлайн, сегодня украинцев предупредили, что из-за  следственных действий электронные сервисы фискальной и налоговой служб функционируют не в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба налоговой в Facebook.

 

"Обещаем, что сервисы начнут работать в штатном режиме уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные", — написали в налоговой и пообещали сообщить о возобновлении работы сервиса.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снизят налоги украинцам с маленькой зарплатой.

Также Минэкономики планирует ввести единый минимальный налог за землю для агропроизводителей.

Кроме того, Государственная Налоговая служба уменьшила количество внеплановых проверок на 29% до 2,7 тыс. (3,8 тыс. за аналогичный период прошлого года).

Ранее крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре".

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