В налоговой предупредили об ухудшении работы электронных сервисов

После того, как Государственная налоговая служба Украины объявила о запуске нового приложения, который позволит налогоплательщику вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги в режиме онлайн, сегодня украинцев предупредили, что из-за следственных действий электронные сервисы фискальной и налоговой служб функционируют не в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба налоговой в Facebook.

"Обещаем, что сервисы начнут работать в штатном режиме уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные", — написали в налоговой и пообещали сообщить о возобновлении работы сервиса.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снизят налоги украинцам с маленькой зарплатой.

Также Минэкономики планирует ввести единый минимальный налог за землю для агропроизводителей.

Кроме того, Государственная Налоговая служба уменьшила количество внеплановых проверок на 29% до 2,7 тыс. (3,8 тыс. за аналогичный период прошлого года).

Ранее крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре".