Учителя со стажем меньше 10 лет получат дополнительные выплаты в 2020

В следующем году учителя средних школ с педагогическим стажем меньше 10 лет получат от государства пособие в размере 21020 гривен. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1028 от 15 ноября 2019 года, которое вступит в силу 1 января 2020.

Так, в постановлении указано, что выплаты направлены на "улучшение социальной защиты учителей учреждений общего среднего образования", имеющих небольшой стаж.

Отмечается, что помощь будут выплачивать за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников заведений общего среднего образования.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах.

Ранее Гончарук заявил, что обещанного повышения зарплат для учителей не будет.



Также в Кабмине рассказали,что минимальный оклад учителя повысят до 4 прожиточных минимумов с 2023.

Кроме того, Рада присудила 31 премию по 20 тыс. гривен педагогам.