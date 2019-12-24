В январе-октябре 2019 года Украина увеличила импорт мандаринов на 10%, или на 6,6 тыс. тонн, до 73,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передают Українськi Новини.

"За 10 месяцев текущего года Украина импортировала 73,4 тыс. тонн мандарин, что на 10% или на 6,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в нем.

Основными поставщиками данного фрукта за указанный период были Турция, которая экспортировала в Украину 36 тыс. тонн (49% от всего импорта мандаринов), Египет - 14,3 тыс. тонн (19%), Испания - 5,3 тыс. тонн (7%), Пакистан - 4,2 тыс. тонн (6%) и Италия - 3,2 тыс. тонн (4%).

При этом отмечается, что за последние 5 лет, с 2014 по 2018 год, импорт мандаринов в Украину вырос на 4%, или на 6,5 тыс. тонн, до 164,6 тыс. тонн.

На данный момент средняя цена на мандарины в основных супермаркетах составляет 25,95 гривны/кг.

Как сообщали Українськi Новини, за 9 месяцев поставки украинских улиток в ЕС увеличились в 2,7 раза.

При этом импорт в Украину фруктов и овощей, а также молочных продуктов растет.