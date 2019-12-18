За 9 месяцев поставки украинских улиток в ЕС увеличились в 2,7 раза

В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт улиток в страны-члены Европейского Союза увеличился в 2,7 раза до 248 тонн.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передают Українськi Новини.

"За последний период наблюдается рост экспорта украинских улиток в страны-члены Европейского Союза. Так, только за 9 месяцев текущего года на европейский рынок было поставлено 248 тонн улиток украинского производства, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в Евросоюз составил 93 тонны", - говорится в нем.

Согласно сообщению, за два года увеличилось и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского Союза.

Так, по результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий, в 2018 году их было всего 5.

Как сообщали Українськi Новини, Украина получила разрешение на экспорт антилоп в Китай.

При этом импорт в Украину фруктов и овощей, а также молочных продуктов растет.