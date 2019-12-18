подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
ONLINE
18.12.19 13:00 Круглый стол: "Минский формат" и как с ним работать"

18 декабря 2019, среда, 12:26 150
Экономика 2019-12-18T14:32:01+02:00
Українські Новини
За 9 месяцев поставки украинских улиток в ЕС увеличились в 2,7 раза

За 9 месяцев поставки украинских улиток в ЕС увеличились в 2,7 раза

Оксана Соболь
Госпродпотребслужба, Экспорт, Экспорт продовольствия, Экспорт улиток, Аграрный бизнес
Улитки. Фото: lhuvikool.ee
Улитки. Фото: lhuvikool.ee

В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт улиток в страны-члены Европейского Союза увеличился в 2,7 раза до 248 тонн.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передают Українськi Новини.

"За последний период наблюдается рост экспорта украинских улиток в страны-члены Европейского Союза. Так, только за 9 месяцев текущего года на европейский рынок было поставлено 248 тонн улиток украинского производства, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в Евросоюз составил 93 тонны", - говорится в нем.

Согласно сообщению, за два года увеличилось и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского Союза.

Так, по результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий, в 2018 году их было всего 5.

Как сообщали Українськi Новини, Украина получила разрешение на экспорт антилоп в Китай.

При этом импорт в Украину фруктов и овощей, а также молочных продуктов растет.

Больше новостей о: Госпродпотребслужба Экспорт Экспорт продовольствия Экспорт улиток Аграрный бизнес

Архив
Новости
Аваков станет премьером не позднее мая, - депутат Дубинский 14:37
И.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс должен уйти в отставку, – профсоюзы портов 14:36
Журналист разгадал как Разумков секретным жестом управляет голосованием Слуг народа прямо из кресла спикера 14:21 Мнение
STEM is FEM отправит школьницу из Днипра на IT-фестиваль в Валенсию 14:21
Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине, – СМИ 14:19
больше новостей
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Корпорацию "Укрбуд" не ликвидируют 14:57
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
больше новостей
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok