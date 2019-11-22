Украина увеличила импорт овощей и фруктов на 37%

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" констатирует, что в январе-октябре 2019 Украина увеличила импорт плодоовощной продукции на 37% до 618,4 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении УКАБ, передают Українськi Новини.

"За последние 10 месяцев текущего года Украина закупила плодоовощной продукции на 618,4 млн долларов, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в нем.

В структуре импорта наибольшую долю занимали цитрусовые - 22% (137 млн ​​долларов) и бананы - 20% (126,4 млн долларов).

За 10 месяцев 2019 года больше всего выросли закупки картофеля - в 11 раз или на 29,5 млн долларов за счет рекордно низкого урожая, также вырос импорт косточковых фруктов (абрикосы, вишни, черешни, персики и сливы) в 2 раза или на 22,1 млн долларов, лука - в около 3 раз или на 18,5 млн долларов и сушеных фруктов - на 81% или на 14,2 млн долларов по сравнению с 10-ю месяцами 2018 года.

При этом за указанный период экспорт плодоовощной продукции сократился на 4% до 341,1 млн тонн.

Таким образом, внешнеторговый баланс является отрицательным и составляет 277,3 млн долларов, что означает, что Украина является нетто-импортером данной продукции.

В структуре экспорта основную долю занимают орехи с долей 46% (157,5 млн долларов) и сушеные бобовые овощи - 33% (113,9 млн долларов).

В частности, в январе-октябре 2019 выросли поставки орехов на 10% или на 7,7 млн ​​долларов, ягод - на 47% или на 3,8 млн долларов, яблок - на 33% или на 3,6 млн долларов.

Также отмечается рост экспорт готовой продукции (изготовленной в процессе переработки плодоовощных) с высокой добавленной стоимостью - поставки соков выросли на 53% или на 27,7 млн долларов, обработанных томатов - на 4% или на 1,4 млн долларов, варенья и джемов - на 52% или на 1,2 млн долларов.

Основными потребителями данной продукции являются страны Европейского Союза.

Как сообщали Українськi Новини, в то же время за 9 месяцев Украина нарастила импорт молочной продукции на 50%.

В целом импорт товаров превысил экспорт на 7 млрд долларов с начала года.