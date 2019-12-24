У січні-жовтні 2019 року Україна збільшила імпорт мандаринів на 10%, або на 6,6 тис. тонн, до 73,4 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

"За 10 місяців поточного року Україна імпортувала 73,4 тис. тонн мандарин, що на 10% або на 6,6 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - сказано в ньому.

Основними постачальниками цього фрукта за вказаний період були Туреччина, яка експортувала в Україну 36 тис. тонн (49% від усього імпорту мандаринів), Єгипет - 14,3 тис. тонн (19%), Іспанія - 5,3 тис. тонн (7%), Пакистан - 4,2 тис. тонн (6%) та Італія - 3,2 тис. тонн (4%).

При цьому відзначається, що за останні 5 років, з 2014 по 2018 рік, імпорт мандаринів в Україну виріс на 4%, або на 6,5 тис. тонн, до 164,6 тис. тонн.

На даний момент середня ціна на мандарини в основних супермаркетах становить 25,95 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців поставки українських равликів в ЄС збільшилися в 2,7 рази.

При цьому імпорт в Україну фруктів і овочів а також молочних продуктів зростає.