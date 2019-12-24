В порт Одессы зашел американский эсминец, вооруженный крылатыми и зенитными ракетами

Эсминец Ross DDG-71 Военно-морских сил США во вторник в ходе планового визита в акваторию Черного моря зашел в порт Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українські Новини.

Он пришвартовался к причалу 1-К на Карантинном молу.

Длина судна около 154 м, состав экипажа 337 человек.

Спущен на воду в марте 1996 года.

На вооружении у эсминца противокорабельные, крылатые и зенитные ракеты.

Предварительно, эсминец пробудет в Одессе до 5-6 января.

Как сообщали Українські Новини, 28 ноября корвет военно-морских сил Франции Commandant Birot зашел в порт Одессы. Корабль относится к классу легких корветов, его длина составляет 80 м, ширина - 10, а его экипаж состоит из 90 человек.

29 октября 4 военных корабля (минные тральщики) НАТО зашли в порт Одессы.

Среди них испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana". Корабли несут патрулирование в Средиземном море.

Также 19 сентября транспортно-десантный корабль USNS Yuma (США) зашел в порт Одессы.