В обмінниках Києва долар впав ще нижче курс валют

"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39

Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14

Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27

На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48