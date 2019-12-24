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24 грудня 2019, вівторок, 10:51 5
Фінанси 2019-12-24T11:15:02+02:00
Українські Новини
В обмінниках Києва долар впав ще нижче курс валют

В обмінниках Києва долар впав ще нижче курс валют

Ярина Вацяк
обмін валют, курс гривні, курс долара, Долар, Гривня, Курс валют

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют 23 грудня на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 16,62 коп. до 25,3200 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,33 коп. до 25,8665 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 22,9324 23,2803 25,3200 25,8665 3,28 3,82
Максимальний 23,0700 23,5000 25,5500 26,3000 3,63 5,00
Мінімальний 22,5000 23,1000 25,0000 25,6000 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Так, на думку уряду та експертів, з січня 2020 року долар підскочить в Україні приблизно до 27 гривень. Тим часом банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року.

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