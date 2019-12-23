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23 декабря 2019, понедельник, 16:57 3482
Внешняя политика 2019-12-23T17:09:33+02:00
Українські Новини
Украина и Россия договорились о фиксированной цене за транзит газа до 2025

Украина и Россия договорились о фиксированной цене за транзит газа до 2025

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, Нефтегаз, Газпром, Цена на газ

Украина и Россия договорились о фиксированной цене за транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) до 2025 года.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства ТАСС, передают Українськi Новини.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет", - говорится в сообщении со ссылкой на слова вице-премьер-министра России Дмитрия Козака.

Других подробностей не сообщается.

Как сообщали Українськi Новини, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о том, что протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины не содержит договоренностей о прямых поставках российского газа.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа. Также, "Газпром" заплатит "Нефтегазу" около $3 млрд до 2020 года.

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