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23 декабря 2019, понедельник, 16:36 28
Мир 2019-12-23T16:45:01+02:00
Українські Новини
В Танзании пчелы напугали футболистов и сорвали матч

В Танзании пчелы напугали футболистов и сорвали матч

Елизавета Кесельман
Спорт, Футбол, Танзания, Пчелы
Скриншот:facebook.com/yangasc1935
Скриншот:facebook.com/yangasc1935

В Танзании, во время футбольного матча Кубка независимости на игроков неожиданно напал рой пчел. Об этом передает на своей странице в Facebook спортивный клуб "Янг".

В частности, во время матча между командами "Янг" и "Иринг Юнайтед" рой пчел напал на футболистов и сорвал поединок.

 

Участники матча сначала легли на газон. Потом были вынуждены уйти с поля, чтобы укрыться от насекомых. Через некоторое время поединок все же удалось продолжить.

Как сообщали Українські Новини, ранее на марафоне в США бегуна под псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас Иисус.

Также в Иордании футболистки посреди игры проявили солидарность, окружив соперницу, чтобы та смогла поправить хиджаб. 

А в Нью-Йорке из-за внезапно появившегося на поле черного кота прервали матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги по американскому футболу между "Нью-Йорк Джайантс" и "Даллас Ковбойс".

Кроме того, президент футбольного союза Болгарии подал Борислав Михайлов заявил о своем уходе в отставку из-за проявления расизма в адрес темнокожих игроков команды "Три льва".

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