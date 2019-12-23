В Танзании пчелы напугали футболистов и сорвали матч

В Танзании, во время футбольного матча Кубка независимости на игроков неожиданно напал рой пчел. Об этом передает на своей странице в Facebook спортивный клуб "Янг".

В частности, во время матча между командами "Янг" и "Иринг Юнайтед" рой пчел напал на футболистов и сорвал поединок.

Участники матча сначала легли на газон. Потом были вынуждены уйти с поля, чтобы укрыться от насекомых. Через некоторое время поединок все же удалось продолжить.

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