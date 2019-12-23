Грымчаку продлили арест и снизили сумму залога до 2 млн гривен: жена начала сбор денег

Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, однако снизил залог с 6 млн гривен до 2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда передаю Українські Новини.

19 декабря судья Высшего антикоррупционного суда оставил меру пресечения экс-замминистра в виде содержания под стражей без изменений.

При этом, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 5 999 283 гривен до 1 999 761 гривен.

Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.



Как сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш Українським Новинам, жена Грымчака собирает деньги.

"Жена собирает деньги, но это не быстрая процедура", - сказала адвокат.



По ее словам, для того,чтобы внести залог за мужа самостоятельно, жене нужно продать дом, однако Грымчак категорически против этого, поскольку дети останутся просто на улице.

Как сообщали Українськi Новини, в августе правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн.





16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен.

8 октября суд продлил арест с залогом до 14 ноября.



Позже Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и объявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.





