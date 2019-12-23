Грымчаку продлили арест и снизили сумму залога до 2 млн гривен: жена начала сбор денег

Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, однако снизил залог с 6 млн гривен до 2 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда передаю Українські Новини. 19 декабря судья Высшего антикоррупционного суда оставил меру пресечения экс-замминистра в виде содержания под стражей без изменений. При этом, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 5 999 283 гривен до 1 999 761 гривен. Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.Как сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш Українським Новинам, жена Грымчака собирает деньги. "Жена собирает деньги, но это не быстрая процедура", - сказала адвокат.По ее словам, для того,чтобы внести залог за мужа самостоятельно, жене нужно продать дом, однако Грымчак категорически против этого, поскольку дети останутся просто на улице. Как сообщали Українськi Новини, в августе правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен. 8 октября суд продлил арест с залогом до 14 ноября.Позже Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и объявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.