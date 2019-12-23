САП просит суд арестовать имущество экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Щербины

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд арестовать имущество бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины, подозреваемого в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что детектив Национального антикоррупционного бюро просил суд о наложении ареста на имущество Щербины.

Но суд, в свою очередь, решил отправить ходатайство на доработку.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд арестовал Щербину и установил залог в размере 2,1 миллиона гривен. Он внес залог и вышел из тюрьмы.