САП просит суд арестовать имущество экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Щербины

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд арестовать имущество бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины, подозреваемого в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. Отмечается, что детектив Национального антикоррупционного бюро просил суд о наложении ареста на имущество Щербины. Но суд, в свою очередь, решил отправить ходатайство на доработку. Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд арестовал Щербину и установил залог в размере 2,1 миллиона гривен. Он внес залог и вышел из тюрьмы.