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23 декабря 2019, понедельник, 12:20 1274
Судебная власть 2019-12-23T12:45:01+02:00
Українські Новини
САП просит суд арестовать имущество экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Щербины

САП просит суд арестовать имущество экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Щербины

Елизавета Драбкина
Специализированная антикоррупционная прокуратура, арест имущества, Игорь Щербина
Игорь Щербина. Фото: zik.ua
Игорь Щербина. Фото: zik.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд арестовать имущество бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины, подозреваемого в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что детектив Национального антикоррупционного бюро просил суд о наложении ареста на имущество Щербины.

Но суд, в свою очередь, решил отправить ходатайство на доработку.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд арестовал Щербину и установил залог в размере 2,1 миллиона гривен. Он внес залог и вышел из тюрьмы.

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