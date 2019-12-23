Під Дніпром ялинку з іграшками і гірляндою закріпили на глибині 40 метрів

У Дніпрі дайвери занурилися під воду в Новомиколаївській кар'єрі, щоб встановити на дні новорічну ялинку. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Ялинку встановили на дні за допомогою спеціального кріплення, прикрасивши її перед цим новорічними іграшками та гірляндою, яка, до речі, буде світитися під водою завдяки акумуляторам. Через місяць ми її звідти заберемо", - сказав дайвер.

Наголошується, що традиція занурювати ялинку під воду в Дніпропетровській області існує вже 15 років. У цьому році вона була закріплена на рекордній глибині до 40 метрів.

Перед цим дніпровські дайвери також опустили під воду кабіну КамАЗа, автоцистерну і мотоцикл, щоб створити штучний риф.







Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області створили найсмачнішу ялинку країни, яка встановила рекорд України.



Раніше напередодні Дня святого Миколая головна ялинка Львова засяяла яскравими вогнями.



Тим часом майже половина українців поставлять вдома живу новорічну ялинку.



Крім того, ціни на головний символ Нового року з минулого року майже не змінилися.