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20 декабря 2019, пятница, 22:12 125
Общество 2019-12-20T23:15:02+02:00
Українські Новини
В Тернопольской области создали самую вкусную елку страны, которая установила рекорд Украины

В Тернопольской области создали самую вкусную елку страны, которая установила рекорд Украины

Елизавета Кесельман
Елка, Круассан, Самая сладкая елка, Новый год, Тернополь
Елка из пряников.Фото: Ark_boy
Елка из пряников.Фото: Ark_boy

В Шумске (Тернопольская область) установили рекорд Украины, создав самую вкусную елку на центральной площади города. Об это передает местное издание "Шумск INFO".

Отмечается, что на изготовление такой красавицы потребовалось 4 тыс. круассанов и 36 пряников.

Ее презентовали на открытии городской елки в 12:00. Тогда же и зафиксировали рекорд Украины в номинации "Самая большая елка из круассанов".

Фото:shumsk.infoФото:shumsk.info

После фиксации рекорда круассанами и горячим чаем угостили всех гостей открытия новогодней елки.

Как сообщали Українські Новини, накануне Дня святого Николая главная елка Львова засияла яркими огнями.

Также 19 декабря в Киеве зажгли новогоднюю елку на Софийской площади, и провели праздничный и красочный парад помощников святого Николая.

В этом году в отеле Испании "Kempinski Hotel Bahia" была установлена самая дорогая в мире новогодняя елка за 15 млн долларов. Новогодню красавицу украсили бриллиантами (красными, белыми, розовыми и черными), драгоценными камнями и дизайнерскими ювелирными украшениями. Кроме того, дерево украшено драгоценностями из переработанных материалов от Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels and Chanel, шоколадными павлинами с 3D-печатью, перьями, страусиными яйцами и флаконами духов.

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