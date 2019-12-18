Фото дня: накануне Дня святого Николая главная елка Львова засияла яркими огнями

Накануне Дня святого Николая, 18 декабря, во Львове на площади перед Оперным театром торжественно зажгли огни на главной елке города. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, опубликовав соответствующие фото.

Так, сообщается, что праздничное дерево, высотой 17,5 метров, в центре Львова установили еще 11 декабря.

В течение недели ее украшали: в этом году почти не использовали игрушки, а сделали акцент на освещении. Украсили ее прошлогодней иллюминацией - в стиле классическом, сдержанном и одновременно изысканном, европейском. В то же время под елкой поставили обновленные подарки.

Кроме того, в этом году немного изменилась концепция самого размещения ярмарки вокруг елки: площадь пытались сделать еще более живой. На площади много ярких огоньков, иллюминаций, и впервые установили постоянную сцену. Здесь будут проходить основные события, посвященные Новому году, Рождеству и открытию елки - с сегодняшнего дня и до 9 января.

Зажжение новогодней елки во Львове. Фото: горсовет

Отмечается, что после открытия елки состоялся праздничный концерт Соломии Субай и львовской группы "Джалапита".

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