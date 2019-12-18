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18 декабря 2019, среда, 21:36 299
Общество 2019-12-18T21:36:38+02:00
Українські Новини
Фото дня: накануне Дня святого Николая главная елка Львова засияла яркими огнями

Фото дня: накануне Дня святого Николая главная елка Львова засияла яркими огнями

Анна Рудык
зажжение огней, Главная елка, Новый год во Львове
Зажжение новогодней елки во Львове. Фото: горсовет
Зажжение новогодней елки во Львове. Фото: горсовет

Накануне Дня святого Николая, 18 декабря, во Львове на площади перед Оперным театром торжественно зажгли огни на главной елке города. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, опубликовав соответствующие фото.

Так, сообщается, что праздничное дерево, высотой 17,5 метров, в центре Львова установили еще 11 декабря.

В течение недели ее украшали: в этом году почти не использовали игрушки, а сделали акцент на освещении. Украсили ее прошлогодней иллюминацией - в стиле классическом, сдержанном и одновременно изысканном, европейском. В то же время под елкой поставили обновленные подарки. 

Кроме того, в этом году немного изменилась концепция самого размещения ярмарки вокруг елки: площадь пытались сделать еще более живой. На площади много ярких огоньков, иллюминаций, и впервые установили постоянную сцену. Здесь будут проходить основные события, посвященные Новому году, Рождеству и открытию елки - с сегодняшнего дня и до 9 января.

Зажжение новогодней елки во Львове. Фото: горсоветЗажжение новогодней елки во Львове. Фото: горсовет

Отмечается, что после открытия елки состоялся праздничный концерт Соломии Субай и львовской группы "Джалапита".

Ранее Українські Новини сообщали, как отметят Новый год в разных районах Киева.

Тем временем лидером бюджета в Киеве на Новый год стал Святошинский район. Здесь на праздники планируют потратить чуть больше 3 млн гривен - на рождественский мьюзикл для детей и на концертную программу к Рождеству. 

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