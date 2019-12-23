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23 декабря 2019, понедельник, 11:45 22
Жизнь 2019-12-23T12:45:02+02:00
Українські Новини
Житель Ужгорода нашел белый гриб в декабре

Житель Ужгорода нашел белый гриб в декабре

Валерия Драгомирова
Декабрь, тепло, Грибы
Белый гриб. Фото: Facebook/George Doru
Белый гриб. Фото: Facebook/George Doru

И так как в декабре впервые в истории температура подскочила до +15 градусов, 22 декабря в Ужгороде местные жители нашли белый гриб. Своей находкой поделился Георгий Дору в Facebook.


"Белый гриб. Вечер 22 декабря. Мой личный рекорд! Ужгород (Шахта)", - написал пользователь. 



Как сообщали Українські Новини, сегодня Украину зальет дождями и мокрым снегом, однако будет довольно тепло. В большинстве областей страны ожидается + 7 + 13 градусов. Однако на Западе температура снизится до + 4 + 8 градусов. В восточных областях также будет немного свежее, + 5 + 9 градусов. Также по словам синоптика, похолодает с 27 декабря. 

Кроме того, в Карпатах и на Закарпатье ожидается значительное ухудшение погоды. Пройдут сильные дожди, метели, порывы ветра, гололед. 

А также спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Тиса, Латорица и Стара на Закарпатье.  

Тем времнем на Францию, Испанию и Португалию обрушился шторм "Фабиен". Порывы ураганного ветра достигают 170 км/ч. Погибли по меньшей мере восемь человек. 




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