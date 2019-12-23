Житель Ужгорода нашел белый гриб в декабре

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Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14

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