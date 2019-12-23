Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья

23 декабря ожидается повышение уровня воды в реках на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды: на большинстве рек на 0.5-1.5 м, без негативных последствий; на р.Тиса и в нижних течениях большинства притоков на 1.0-2.0 м, без негативных последствий; в нижних течениях рек Латорица и Стара - 2.0-2.5 м, с начальным выходом воды на пойму; в нижнем течении р.Боржава - 2.5-3.0 м, с начальным выходом воды на пойму. Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 23 декабря, густой туман накрыл Украину, видимость на дорогах 200-500 метров. Также опубликованы правила поведения для водителей и пешеходов во время тумана. Кроме того, спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Карпатах и на Закарпатье. Ожидается сильный мокрый снег, метели и гололед. Порывы ветра 15-20 м\/с, на высокогорье 25-28 м\/с. Тем времнем Францию, Испанию и Португалию накрыл ураган "Фабиен". Порывы ураганного ветра достигают 170 км\/ч. Погибли по меньшей мере восемь человек.