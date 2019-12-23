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23 декабря 2019, понедельник, 09:27 94
Общество 2019-12-23T09:30:02+02:00
Українські Новини
Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья

Валерия Драгомирова
Карпаты, Закарпатье, Повышение уровня воды, ГСЧС
Карпаты
Карпаты

23 декабря ожидается повышение уровня воды в реках на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.


На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды:

  • на большинстве рек на 0.5-1.5 м, без негативных последствий;
  • на р.Тиса и в нижних течениях большинства притоков на 1.0-2.0 м, без негативных последствий;
  • в нижних течениях рек Латорица и Стара - 2.0-2.5 м, с начальным выходом воды на пойму;
  • в нижнем течении р.Боржава - 2.5-3.0 м, с начальным выходом воды на пойму.


Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 23 декабря, густой туман накрыл Украину, видимость на дорогах 200-500 метров. 

Также опубликованы правила поведения для водителей и пешеходов во время тумана

Кроме того, спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Карпатах и на Закарпатье. Ожидается сильный мокрый снег, метели и гололед. Порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. 

Тем времнем Францию, Испанию и Португалию накрыл ураган "Фабиен". Порывы ураганного ветра достигают 170 км/ч. Погибли по меньшей мере восемь человек. 



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