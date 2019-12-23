Сильный мокрый снег и метели: спасатели предупреждают об ухудшении погоды

23-24 декабря в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. На западе страны пройдут сильные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме того, погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м / с, высота волн 30-40 дм.



Как сообщали Українські Новини, в Украину идет непогода. Большую часть страны накроют дожди, однако будет тепло от +4 до +14 градусов тепла днем и от +3 до +11 ночью.



Ранее в Карпатах объявили штормовое предупреждение.



Кроме того, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре.



Тем временем настоящая зима начнется с января 2020 года, температура воздуха снизится до -23 градусов.