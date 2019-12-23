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23 декабря 2019, понедельник, 08:53 37
Общество 2019-12-23T08:53:59+02:00
Українські Новини
Сильный мокрый снег и метели: спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Сильный мокрый снег и метели: спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Карпаты, Закарпатье, Метель, Мокрый снег, Ухудшение погоды
Метель. Фото: pixabay
Метель. Фото: pixabay

23-24 декабря в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. На западе страны пройдут сильные дожди,  в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме того, погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м / с, высота волн 30-40 дм.


Как сообщали Українські Новини, в Украину идет непогода. Большую часть страны накроют дожди, однако будет тепло от +4 до +14 градусов тепла днем и от +3 до +11 ночью. 

Ранее в Карпатах объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. 

Тем временем настоящая зима начнется с января 2020 года, температура воздуха снизится до -23 градусов. 

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