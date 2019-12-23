Житель Ужгорода знайшов білий гриб у грудні

І так як в грудні вперше в історії температура підскочила до +15 градусів, 22 грудня в Ужгороді місцеві мешканці знайшли білий гриб. Своєю знахідкою поділився Георгій Дору в Facebook."Білий гриб. Вечір 22 грудня. Мій особистий рекорд! Ужгород (Шахта)", - написав користувач. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Україну заллє дощами і мокрим снігом, проте буде досить тепло. У більшості областей країни очікується + 7 + 13 градусів. Проте на Заході температура знизиться до + 4 + 8 градусів. У східних областях також буде трохи свіжіше + 5 + 9 градусів. Також за словами синоптика, похолодає з 27 грудня.Крім того, в Карпатах і на Закарпатті очікується значне погіршення погоди. Пройдуть сильні дощі, хуртовини, пориви вітру, ожеледь. А також рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках Тиса, Латориця та Стара на Закарпатті. Тим часом на Францію, Іспанію і Португалію обрушився шторм "Фабієн". Пориви ураганного вітру досягають 170 км\/ч. Загинули щонайменше вісім осіб.