Житель Ужгорода знайшов білий гриб у грудні

І так як в грудні вперше в історії температура підскочила до +15 градусів, 22 грудня в Ужгороді місцеві мешканці знайшли білий гриб. Своєю знахідкою поділився Георгій Дору в Facebook.

"Білий гриб. Вечір 22 грудня. Мій особистий рекорд! Ужгород (Шахта)", - написав користувач.







Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Україну заллє дощами і мокрим снігом, проте буде досить тепло. У більшості областей країни очікується + 7 + 13 градусів. Проте на Заході температура знизиться до + 4 + 8 градусів. У східних областях також буде трохи свіжіше + 5 + 9 градусів.



Також за словами синоптика, похолодає з 27 грудня.



Крім того, в Карпатах і на Закарпатті очікується значне погіршення погоди. Пройдуть сильні дощі, хуртовини, пориви вітру, ожеледь. А також рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках Тиса, Латориця та Стара на Закарпатті.

Тим часом на Францію, Іспанію і Португалію обрушився шторм "Фабієн". Пориви ураганного вітру досягають 170 км/ч. Загинули щонайменше вісім осіб.