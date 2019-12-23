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23 декабря 2019, понедельник, 06:00 149 Карта
Жизнь 2019-12-23T08:15:02+02:00
Українські Новини
Украину зальет дождями и мокрым снегом, но будет тепло: синоптик рассказала, когда похолодает

Украину зальет дождями и мокрым снегом, но будет тепло: синоптик рассказала, когда похолодает

Валерия Драгомирова
Укргидрометцентр, Зима, Декабрь, Новый год, погода в декабре, Снег, Мокрый снег, Дождь, Штормовой ветер, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра, прогноз погоды на неделю, Погода
Лед. Фото: Pixabay
Лед. Фото: Pixabay

Предновогодняя неделя будет дождливой и влажной. Почти по всей территории страны пройдет дождь, в Карпатах ожидается мокрый снег и метель. Однако температура погоды будет апрельская. И так как почти весь декабрь был рекордно теплым, синоптик порадовала любителей зимы прогнозом, что с 27 декабря начнется похолодание. Об этом Наталья Диденко написала у себя на Facebook.

23 декабря в большинстве областей Украины ожидается + 7 + 13 градусов. Однако на Западе температура снизится до + 4 + 8 градусов. В восточных областях также будет немного свежее, + 5 + 9 градусов.

Карта: Facebook/Наталья ДиденкоКарта: Facebook/Наталья Диденко

Однако ветер юго-восточного направления будет достигать 15-22 м/с, то есть, вероятные штормовые порывы.

"Дожди пройдут почти повсеместно в Украине, кроме юго-восточной части. На Западе есть вероятность сильных дождей, в Карпатах - мокрый снег и метели. Уважаемые туристы! НЕ наносите лишних хлопот службам спасения и себе нервов", - советует синоптик.

Также синоптик напомнила, что минусовая температура ожидается в Украине с 27 декабря.


А по прогнозам Укргидрометцентра, 27 декабря по всей территории страны пройдет небольшой снег.

Снег. Карта: УкргидрометцентрСнег. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, настоящая зима начнется с января 2020 года, температура воздуха снизится до -23 градусов. 

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