Вихідні на Новий рік і Різдво: скільки українці будуть відпочивати у січні

До Нового року і Різдва залишилися лічені дні, і для того, щоб спланувати ідеальні зимові вихідні, які вже визначені на 2020 рік, потрібно знати, скільки вони будуть тривати. Завдяки цьому можна спокійно підготуватися до майбутніх свят і просто відпочивати.

Про те, скільки українці зможуть насолоджуватися вихідними повідомляють Українські Новини.

Вже на цьому тижні українці будуть відпочивати в середу, 25 грудня, у зв'язку зі святкуванням католицького Різдва. Крім того, неробочими днями будуть 30 грудня понеділок і 31 грудня вівторок.

У зв'язку зі святкуванням Нового року-2020, Кабмін вніс корективи у графік роботи державних установ – відпрацювання за вівторок 31 грудня переноситься на суботу 28 грудня. Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, а також розпорядженням Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2019 році"

Перший день Нового 2020 припадає на середу, Святвечір святкується наступного тижня січня – в понеділок, а Різдво Христове припадає на вівторок. Всі будуть відпочивати 1 січня і 7 січня, а враховуючи вихідні дні, українці будуть відпочивати у січні 10 днів.

На Святвечір 6 січня в Україні буде офіційний вихідний. Тому українці відпочиватимуть три дні поспіль і робочий тиждень почнуть в середу 8 січня. Втім, додатковий день для відпочинку доведеться відпрацювати. Тому, субота, 11 січня буде робочою.

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