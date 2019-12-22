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  • Груши и яблоки по цене золота: стоимость новогодних фруктов выросла на 10%
22 декабря 2019, воскресенье, 19:41 456 Инфографика
Экономика 2019-12-22T19:51:19+02:00
Українські Новини
Груши и яблоки по цене золота: стоимость новогодних фруктов выросла на 10%

Груши и яблоки по цене золота: стоимость новогодних фруктов выросла на 10%

Таня Войтюк
Новый год, Подорожание, Цены на продукты, Фрукты
Фрукты для новогоднего стола. Фото: pexels
Фрукты для новогоднего стола. Фото: pexels

В то время как стало известно во сколько обойдется новогодний стол, фруктовая корзина в 2019 году увеличилась в цене почти на 10%.

Такие выводы сделали в аналитическом департаменте крупнейшего оптового рынка в западном регионе "Шувар". 

В департаменте сравнили текущие цены на популярные новогодние фрукты с ценами накануне новогодних праздников в 2018 году.

"Рост стоимости фруктовой корзины в основном связан с ростом цены на яблоки и груши. Подорожание этих фруктов не удалось компенсировать проседания цены на виноград. А вот цены на экзотические фрукты и цитрусовые почти не изменились, хотя трейдеры и ожидали их снижения в связи с укреплением украинской гривны. Некоторые позиции даже подорожали в пределах 2-5%", - рассказала руководитель департамента Татьяна Гетьман.


Рекордсменом по возрастанию цены в конце 2019 можно считать яблоко, его стоимость за год выросла в 1,7-2 раза. На втором месте оказалась груша, она сегодня стоит минимум в 1,5 раза дороже. Зато цены на столовый виноград снизились на 20-30%.

Как сообщали Українські Новини, цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года.

Помимо продуктов, цена на электроэнергию в Украине продолжает падать, а с мая 2020 года цена на газ может стать для населения рыночной.

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