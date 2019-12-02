Цена на электроэнергию снова обновила исторический минимум, снизившись на 31,9%

Цены на электроэнергию снова обновили исторический минимум: 1 декабря 2019 года средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС Украины) снизилась на 31,9%, или на 403,48 гривен\/МВт-ч до 860,42 гривен\/МВт-ч по сравнению с 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. При этом цена электроэнергии на 2 декабря увеличилась на 34,8% до 1 159,47 гривен\/МВт-ч Также в торговой зоне "Бурштынского энергоострова" стоимость электроэнергии на 1 декабря снизилась на 5,7%, или на 100,98 гривен\/МВт-ч до 1 665,81 гривен\/МВт-ч в сравнении с 30 ноября. Как сообщали Українські Новини, ранее депутат Герус связал снижение цен на электроэнергию с конкуренцией на рынке. Промышленность субсидирует тарифы на электроэнергию для населения на 50 млрд гривен в год. Россия после возобновления импорта продает Украине электроэнергию дешевле, чем собственному населению.