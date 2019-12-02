Цена на электроэнергию снова обновила исторический минимум, снизившись на 31,9%

Цены на электроэнергию снова обновили исторический минимум: 1 декабря 2019 года средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС Украины) снизилась на 31,9%, или на 403,48 гривен/МВт-ч до 860,42 гривен/МВт-ч по сравнению с 30 ноября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

При этом цена электроэнергии на 2 декабря увеличилась на 34,8% до 1 159,47 гривен/МВт-ч

Также в торговой зоне "Бурштынского энергоострова" стоимость электроэнергии на 1 декабря снизилась на 5,7%, или на 100,98 гривен/МВт-ч до 1 665,81 гривен/МВт-ч в сравнении с 30 ноября.

Как сообщали Українські Новини, ранее депутат Герус связал снижение цен на электроэнергию с конкуренцией на рынке.

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