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  • Цена на электроэнергию снова обновила исторический минимум, снизившись на 31,9%
02 декабря 2019, понедельник, 11:07 100
Экономика 2019-12-02T11:07:11+02:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию снова обновила исторический минимум, снизившись на 31,9%

Цена на электроэнергию снова обновила исторический минимум, снизившись на 31,9%

Рынок электроэнергии, цены на электроэнергию, Электроэнергия, Энергосистема Украины
Электроэнергия. Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия. Фото: Бизнес Цензор

Цены на электроэнергию снова обновили исторический минимум: 1 декабря 2019 года средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС Украины) снизилась на 31,9%, или на 403,48 гривен/МВт-ч до 860,42 гривен/МВт-ч по сравнению с 30 ноября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

При этом цена электроэнергии на 2 декабря увеличилась на 34,8% до 1 159,47 гривен/МВт-ч

Также в торговой зоне "Бурштынского энергоострова" стоимость электроэнергии на 1 декабря снизилась на 5,7%, или на 100,98 гривен/МВт-ч до 1 665,81 гривен/МВт-ч в сравнении с 30 ноября.

Как сообщали Українські Новини, ранее депутат Герус связал снижение цен на электроэнергию с конкуренцией на рынке.

Промышленность субсидирует тарифы на электроэнергию для населения на 50 млрд гривен в год.

Россия после возобновления импорта продает Украине электроэнергию дешевле, чем собственному населению.

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