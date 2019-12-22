Груші і яблука за ціною золота: вартість новорічних фруктів зросла на 10%

У той час як стало відомо у скільки обійдеться новорічний стіл, фруктовий кошик в 2019 році виріс в ціні майже на 10%.

Такі висновки зробили в аналітичному департаменті найбільшого оптового ринку в західному регіоні "Шувар".

В департаменті порівняли поточні ціни на популярні новорічні фрукти з цінами напередодні новорічних свят в 2018 році.

"Зростання вартості фруктового кошика в основному пов'язаний із зростанням ціни на яблука і груші. Подорожчання цих фруктів не вдалося компенсувати просідання ціни на виноград. А ось ціни на екзотичні фрукти і цитрусові майже не змінилися, хоча трейдери очікували їх зниження у зв'язку з зміцненням української гривні. Деякі позиції навіть подорожчали в межах 2-5%", - розповіла керівник департаменту Тетяна Гетьман.

Рекордсменом по зростанню ціни в кінці 2019 можна вважати яблуко, його вартість за рік зросла в 1,7-2 рази. На другому місці опинилася груша, вона сьогодні коштує мінімум в 1,5 рази дорожче. Зате ціни на столовий виноград знизилися на 20-30%.

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