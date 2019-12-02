Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список

По данным Государственной службы статистики Украины, к декабрю 2019 года, по сравнению с январем, цены на большинство продуктов значительно выросли, как и прогнозировалось ранее.

Об этом на своей странице в Facebook информирует генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Всего из списка социальных продуктов подорожало 23 продукта, что составляет 76% от общего числа. Приведены данные Ассоциации поставщиков и Госстата.

Хлеб:

- пшеничный (из муки первого сорта) - на 14,5% по данным Ассоциации и на 10,3% по госданным, соответственно

- пшеничный (из муки высшего сорта) - на 9,2% и 8,3%

- ржаной - на 14,7% и 12,6%

- батон - на 8,3% и 7,9%

Молочные продукты:

- молоко - на 7,5% и 5,9%

- масло - на 9,4% и 7,2%

- сметана - на 9,2% и 6,9%

- мягкий сыр - 4,6% по данным Ассоциации и 5,5% по государственным данным

Мясо и рыба

- куриная тушка - на 10,2% и 7,4%

- рыба мороженая - на 10% и 8%

- свинина - на 6,2% и 6%

- колбаса вареная - на 5% и 4,8%

- куриное филе - на 4,5% по данным Ассоциации и 3,2% по государственным данным

- говядина - на 3,8% и 3,2%

Овощи и фрукты:

- картофель - на 90,2% и 91,3%

- яблоки - на 73,3% и 79,3%

Бакалея:

- гречневая крупа - на 70% и 62,6%

- пшено - на 17,8% по данным Ассоциации и 20,9% по государственным данным

- сахар - на 7,3% и 5,7%

- макароны - на 4,9% и 5,8%

- ячневая крупа - на 2,5% (по данным Госстата - цена снизилась на 0,8%)

- мука - на 1,7% и 1,8%

Согласно общей статистике, подешевели только 8 наименований, что составляет 24% от общего списка социальных продуктов.

Бакалея:

- подсолнечное масло - на 0,6% (по данным Ассоциации цена не изменилась)

- рис - на 3% (по данным Ассоциации цена не изменилась)

Овощи и фрукты:

- свекла - на 16,7% и 34%

- морковь - на 30% и 35%

- лук - на 43,2% и 48,2%

- капуста - на 18,8% и 15,7%

Мясо и яйца:

- сало - 3,4% (по данным Ассоциации цена не изменилась)

- куриные яйца - на 12,6% и 16,7%

В общем подсчете, цена корзинки социальных продуктов выросла на 5,9% согласно данных Ассоциации поставщиков, и на 4,7% согласно официальных данных.

При этом, данные Ассоциации поставщиков торговых сетей и Государственной службы статистики немного отличаются. По данным Ассоциации поставщиков некоторые продукты (например, манка, масло, рис) в цене не изменились.

Как сообщают Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине продолжает падать, а с мая 2020 года цена на газ может стать для населения рыночной.