Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список

По данным Государственной службы статистики Украины, к декабрю 2019 года, по сравнению с январем, цены на большинство продуктов значительно выросли, как и прогнозировалось ранее. Об этом на своей странице в Facebook информирует генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Всего из списка социальных продуктов подорожало 23 продукта, что составляет 76% от общего числа. Приведены данные Ассоциации поставщиков и Госстата. Хлеб: - пшеничный (из муки первого сорта) - на 14,5% по данным Ассоциации и на 10,3% по госданным, соответственно - пшеничный (из муки высшего сорта) - на 9,2% и 8,3% - ржаной - на 14,7% и 12,6% - батон - на 8,3% и 7,9% Молочные продукты: - молоко - на 7,5% и 5,9% - масло - на 9,4% и 7,2% - сметана - на 9,2% и 6,9% - мягкий сыр - 4,6% по данным Ассоциации и 5,5% по государственным данным Мясо и рыба - куриная тушка - на 10,2% и 7,4% - рыба мороженая - на 10% и 8% - свинина - на 6,2% и 6% - колбаса вареная - на 5% и 4,8% - куриное филе - на 4,5% по данным Ассоциации и 3,2% по государственным данным - говядина - на 3,8% и 3,2% Овощи и фрукты: - картофель - на 90,2% и 91,3% - яблоки - на 73,3% и 79,3% Бакалея: - гречневая крупа - на 70% и 62,6% - пшено - на 17,8% по данным Ассоциации и 20,9% по государственным данным - сахар - на 7,3% и 5,7% - макароны - на 4,9% и 5,8% - ячневая крупа - на 2,5% (по данным Госстата - цена снизилась на 0,8%) - мука - на 1,7% и 1,8% Согласно общей статистике, подешевели только 8 наименований, что составляет 24% от общего списка социальных продуктов. Бакалея: - подсолнечное масло - на 0,6% (по данным Ассоциации цена не изменилась) - рис - на 3% (по данным Ассоциации цена не изменилась) Овощи и фрукты: - свекла - на 16,7% и 34% - морковь - на 30% и 35% - лук - на 43,2% и 48,2% - капуста - на 18,8% и 15,7% Мясо и яйца: - сало - 3,4% (по данным Ассоциации цена не изменилась) - куриные яйца - на 12,6% и 16,7% В общем подсчете, цена корзинки социальных продуктов выросла на 5,9% согласно данных Ассоциации поставщиков, и на 4,7% согласно официальных данных. При этом, данные Ассоциации поставщиков торговых сетей и Государственной службы статистики немного отличаются. По данным Ассоциации поставщиков некоторые продукты (например, манка, масло, рис) в цене не изменились. Как сообщают Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине продолжает падать, а с мая 2020 года цена на газ может стать для населения рыночной.